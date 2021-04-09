Таможенники не пустили в Петербурге 17 тонн контрабандного угля для кальянов стоимостью 5 млн рублей

Сотрудники Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни в Санкт-Петербурге пресекли попытку ввоза в Россию 17 тонн кокосового угля для кальяна. Их пытались ввезти под видом древесной стружки.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Причиной дополнительного досмотра груза из Сингапура являлся «риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений». В ходе проверки контейнера с применением технических средств были выявлены нехарактерные для структуры заявленного товара затемнения. При вскрытии таможенники обнаружили 826 картонных коробок с углем. Общая стоимость товара оценивается в 5 млн рублей.

По факту попытки контрабанды Балтийская таможня завела административное дело по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Петербурге завели уголовное дело за взятку на начальника таможенного поста «Лесной порт».