В Петербурге завели уголовное дело за взятку на начальника таможенного поста «Лесной порт»

Второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте расследует уголовное дело против начальника поста «Лесной порт» по факту получения взятки в особо крупном размере. Таможенник получал незаконное вознаграждение за пропуск грузов без необходимых процедур.

Об этом сообщила пресс-служба управления. Следствие установило, что с января по март текущего года обвиняемый таможенник принял в качестве взятки около 1,8 млн рублей за «общее покровительство» и пропуск грузов без досмотра от неназванных коммерческих организаций, занятых во внешнеэкономической деятельности. В ходе обысков в кабинете подозреваемого изъяли 900 тыс. рублей наличными. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о том, что в Петербурге осудили заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления и его подчиненного инспектора по «взяточным» статьям.