«ВКонтакте» могут оштрафовать за ссылки на YouTube-ролики с призывами к участию в митингах

Роспотребнадзор передал в суд протокол о несвоевременном удалении записей «ВКонтакте» со ссылками на YouTube-ролики с призывами к участию в несанкционированных акциях, сообщила пресс-служба соцсети. В марте «ВКонтакте» уже оштрафовали на 1,5 млн руб. за аналогичное нарушение.

«В материалах дела фигурируют восемь постов со ссылками на YouTube-ролики. "ВКонтакте" обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора»,— говорится в сообщении соцсети (цитата по «Интерфаксу»). «ВКонтакте ограничила доступ к этому контенту на территории России «в рамках разбирательства».

Ранее суды также назначали штрафы за неудаление информации в «Одноклассниках», Twitter и TikTok. В мае суд рассмотрит материалы против Facebook, Telegram и Google.

Подробнее о штрафах читайте в публикации “Ъ FM” «Соцсети "воспитывают" штрафами».