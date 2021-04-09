В Сочи во время майских праздников у туристов будут измерять температуру

Ряд ковидных ограничений будут действовать на территории Сочи в период майских праздников. Как рассказали «Интерфаксу» в городском департаменте курортов и туризма, у прибывающих на курорт туристов будут измерять температуру.

Кроме того, все общественные зоны, службы приема и размещения гостей зонированы с учетом требований по соблюдению соцдистанции в 1,5 м.

В гостевых зонах туристы смогут воспользоваться средствами для дезинфекции рук и взять одноразовые маски. Персонал пройдет обязательное тестирование, в ежедневном режиме будет проводиться термометрия.

Дважды в день предусмотрена санитарная обработка шезлонгов, теневых навесов, медицинских и спасательных пунктов, ограждений и пр.

Всего Сочи ожидает в мае принять порядка 200 тыс. туристов.

Напомним, 1 апреля брендовые дорогие отели, работающие Сочи, приостановили продажи на майские праздники в связи с полной загрузкой. Stop sale уже объявили пятизвездочные отели в прибрежной части курорта, а также в горной части Сочи. О каких именно отелях идет речь – не сообщается. При этом в отелях категории 3-4 звезды свободные места еще есть.

Наталья Решетняк