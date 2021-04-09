Nautilus снова на горизонте

Не было в часовом мире в 2021 году (во всяком случае, до открытия выставки Watches & Wonders) события более громкого, чем интервью главы мануфактуры Patek Philippe Тьерри Стерна о скором снятии с производства суперхита марки — Nautilus Ref. 5711/1A-010 в стальном корпусе, на интегрированном стальном браслете, с синим профилированным циферблатом. Однако первой же премьерой на виртуальной выставке мануфактура спутала все карты. Выяснилось, что стальной трехстрелочный Nautilus ожил, причем с циферблатом модного зеленого цвета!

Как случилось, что отличные, но далеко не новые часы внезапно стали королем Instagram, любимцами знаменитостей всех мастей и возрастов? Строго говоря, у Nautilus, впервые представленных в 1976 году, были для этого основания: узнаваемый облик, разработанный великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой; похвальная «стройность», вызванная применением ультратонкого автоматического механизма; особая конструкция, гарантирующая водонепроницаемость до 120 м. Ну и, разумеется, тщательно выстроенный имидж женевской мануфактуры — производителя сложных золотых и платиновых реликвий, «передающихся из поколения в поколение», и снизошедшего до демократичного формата «сталь на стали».

Как бы там ни было, но после того, как коллекция отметила 40-летие, стальные «нау», как фамильярно называют эти часы, перешли в разряд жесточайшего дефицита: лист ожидания в фирменных бутиках растянулся до совершенно фантастических 10 лет. Так как сам производитель не смог или не захотел увеличить производство пропорционально спросу, то последние годы «нау» кормили спекулянтов, которые перепродавали их на вторичном рынке за две, а потом — и за три розничные цены, составлявшей примерно $30 тыс. Совершенно неудивительно, что в феврале мануфактура устами своего президента объявила о прекращении производства Ref. 5711/1A-010 в течение 2021 года. Основания: зависимость от одной референции и необходимость поддерживать ценность всего бренда, в том числе — в интересах постоянных клиентов. Звучало логично, но прошло всего пару месяцев — и вот: представлены Nautilus Ref. 5711/1A-014 с циферблатом трендового оливкового цвета. Вообще, Patek Philippe, как мануфактура строгих правил, в модных играх с цветом не замечена: она предпочитает использовать для циферблатов классические серебристые, черные и синие оттенки. Некоторое отклонение от правил случилось в последнем доковидном 2019 году, когда в родственной Nautilus коллекции Aquanaut дебютировала модель Ref. 5168G-010 в корпусе из белого золота и с циферблатом цвета хаки. Это был единственный до сих пор прецедент использования «патеком» зеленого цвета. Мы терялись в догадках, отчего стальной трехстрелочный «нау» возрожден в столь экзотическом облике, пока не прочитали остроумный комментарий на самом популярном в мире часовом сайте: зеленый — цвет денег. Ба, тогда понятно: если и возвращать в строй предмет хайпа, то именно в нем.

Если честно, то сказать про новинку особо нечего. Габариты подушкообразного стального корпуса (диаметр — 40 мм, толщина — 8,3 мм), стальной браслет (центральные соединительные звенья — полированные, остальные — матовые), циферблат с горизонтальной проточкой и эффектом «солнечные лучи», механизм (автоматический мануфактурный калибр с 45-часовым запасом хода) — все повторяет предыдущую референцию, за исключением цвета циферблата. Объявлена и рекомендованная розничная цена — $35 тыс., что для стальных часов без усложнений, конечно, дороговато, но с учетом имени производителя и всех сопутствующих обстоятельств объяснимо. Впрочем, в текущей ситуации она особого значения не имеет, ибо никаких признаков скорой ликвидации дефицита не просматривается. Более того: возможно, что зеленые «нау» станут предметом еще большего вожделения одурманенных Instagram индивидуумов, чем классические синие или белые, которые выпускались с 2012 по 2019 годы.

Для почитателей драгоценных камней новинка появится и в ювелирной версии Ref. 5711/1300A-001 с ободком циферблатом, инкрустированным 32 багетными бриллиантами. Это первые мужские часы Patek Philippe в стальном корпусе с бриллиантовой инкрустацией. Сочетание зеленого циферблата с бриллиантами в мужских часах подсказывает, что целевой аудиторией ювелирной версии женевская мануфактура видит ближневосточных покупателей. Рекомендованная розничная цена составляет около $95 тыс. Как говорилось в старом анекдоте, с крутых — по «пятихатке».

Юрий Хнычкин