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Стартовал конкурс НКО на субсидирование городских праздников в Петербурге

9 апреля начался конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения городских мероприятий в области культуры и искусства. Ранее губернатор города Александр Беглов выделил на эти цели 219 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба городского правительства. Всего в бюджете Петербурга на 2021 год на субсидии социальным НКО зарезервировано 818 млн рублей. Отмечается, что эта сумма на 10% превышает аналогичную статью бюджета в 2020 году.

В начале года “Ъ-СПб” сообщал о выделении петербургским НКО 237 млн рублей из Фонда президентских грантов.

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