24 марта, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Смольный выделит более 200 млн рублей на субсидии организаторам городских праздников

В текущем году на организацию и проведение массовых праздников в Петербурге социально ориентированным НКО планируется выделить 219 млн рублей в виде субсидий. Об этом глава города Александр Беглов заявил в ходе совещания с членами городского правительства.

Субсидии будут предоставлены на основе конкурса. Речь идет о шести праздниках — Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города, Дне знаний, Празднике новогодней елки и праздновании Нового года. В прошлом году на организацию праздничных мероприятий в городе было потрачено около 167 млн рублей.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Экспертное мнение

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя