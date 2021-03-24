Смольный выделит более 200 млн рублей на субсидии организаторам городских праздников

В текущем году на организацию и проведение массовых праздников в Петербурге социально ориентированным НКО планируется выделить 219 млн рублей в виде субсидий. Об этом глава города Александр Беглов заявил в ходе совещания с членами городского правительства.

Субсидии будут предоставлены на основе конкурса. Речь идет о шести праздниках — Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города, Дне знаний, Празднике новогодней елки и праздновании Нового года. В прошлом году на организацию праздничных мероприятий в городе было потрачено около 167 млн рублей.