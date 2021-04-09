Эрдоган заверил Путина в безопасности турецких курортов для россиян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину, что безопасность иностранных туристов является одним из приоритетов политики Турции. Во время телефонного общения президенты договорились поддерживать контакты в целях охраны здоровья туристов из России. Разговор прошел на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции. На правительственном совещании по COVID-19 конкретные ограничительные меры в отношении Турции не обсуждались, сообщил собеседник “Ъ”, эксперт туристического рынка.

«Один из приоритетов (Турции, по словам господина Эрдогана.— “Ъ”) — обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию»,— сообщает пресс-служба Кремля. Стороны также договорились о наращивании взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе в вопросе поставок российской вакцины «Спутник V» и ее возможном производстве в Турции.

Один из собеседников “Ъ” на туристическом рынке рассказывает, что из-за высоких экономических и политических рисков приостановки авиасообщения с Турцией решение должно приниматься с участием президента. При этом трое собеседников “Ъ” утверждают, что позиция должна быть сформулирована и опубликована уже сегодня, 9 апреля. «Обсуждаются самые разные варианты: временная приостановка авиасообщения, запрет на чартерные программы, дополнительный контроль и карантин по возвращению в Россию»,— перечисляет собеседник “Ъ”.

Опрошенные “Ъ” участники туристического рынка со ссылкой на собственные источники указывают, что самая ожидаемая мера — двухнедельный карантин по прилету в Россию. «Фактически для нас это значит закрытие направления, сидеть дома после возвращения из отпуска туристы не захотят, начнутся массовые отмены»,— говорит один из них. Одновременно регионы уже начали обнародовать собственные инициативы относительно Турции. Так, министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов заявил о переносе запланированного старта чартерной программы в Турцию. «Возможно, даже на майские праздники будут вводиться ограничения по перемещению за границу»,— приводит его слова Sakhalin.info.

Что думают туроператоры о росте числа путевок в Турцию — в материале “Ъ” «Россияне готовы прорвать все границы».

Александра Мерцалова, Юрий Литвиненко