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Фото: File Photo / Reuters

«Принц Филипп просил не устраивать государственных похорон»

Корреспондент “Ъ FM” в Лондоне — о смерти принца Филиппа

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Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет, сообщил Букингемский дворец в Twitter. «С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении. До своего столетия он не дожил два месяца. О том, как и где будет проходить церемония прощания, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.


— Пока церемонии нет, лихорадочно составляются какие-то проекты. Королева подпишет какой-то окончательный вариант. Но уже известно, что сам принц Филипп настоятельно просил не устраивать так называемых государственных похорон по поводу его смерти. Государственные похороны — это когда вся страна фактически парализована, необходимо соблюдать огромное количество формальностей, бесчисленное число строгих правил, ритуалов. В общем, он не хотел этого ничего. Зная его характер, можно предположить, что он предпочел бы устроить совсем частные похороны, но, видимо, посоветовавшись с королевой, понял, что на этом настаивать бессмысленно, поэтому будут так называемые церемониальные королевские похороны. Там тоже будут салюты, наверное, упряжки лошадей, но масштабы все-таки будут не такие как при государственных похоронах.

— Андрей, правильно ли будет сказать, что Филипп умер от старости? Или был какой-то недуг?

— Он, конечно, достаточно долго оставался в добром здравии, был такой подтянутый, крепкий человек. Очень много работал. Кажется, он шефствовал почти над 800 благотворительными организациями, и в 90 с лишним лет он по-прежнему встречался, разрезал ленточки, произносил речи, пожимал руки. Он исправно выполнял эти обязанности, хотя ходили слухи, что в узком кругу ворчал, жаловался на то, что всю жизнь себе не принадлежал, но, тем не менее, не отлынивал.

А отходить от публичной деятельности он начал совсем недавно, где-то с 2017 года, когда недуги стали перевешивать. У него были в основном болезни сердечно-сосудистой системы, артерия была заблокирована, это еще где-то в 2011 году случилось. Поэтому событие ожидаемое, в последнее время его частенько госпитализировали, хотя каждый раз убеждали общественность, что это предосторожность такая. Совсем недавно он тоже был в больнице, потом его выписали. И скончался уже накануне столетия своего. Он прожил длинную интересную жизнь, хотя, как сам признавался в узком кругу, это не то чтобы уж счастливый жребий.

— Общеизвестный факт, что вся страна влюблена в королеву, а как в британском обществе относились к Филиппу?

— Я бы сказал, что к Филиппу отношение такое тоже положительное, ему прощали странные, порой непредсказуемые шуточки, неполиткорректные выражения, которые он себе позволял. Я имел удовольствие один раз лично с ним общаться на завтраке в ВВС. Он пришел, там были представители разных служб вещательной корпорации, я представлял Русскую службу ВВС, и он с каждым из нас поздоровался, поговорил. В основном там были, конечно, люди темного цвета кожи, из азиатских стран, словом, был такой международный коктейль.

И принц Филипп отвел меня и моего украинского коллегу в сторону и спросил доверительно: «Вы не беженцы ли?» Это нас, конечно, поразило, но, видио, это тоже была очередная его острота и обижаться на нее не надо. Он и сам себя считал чуть-чуть беженцем. Он же не британец на самом деле по происхождению, а русский грек, который в силу обстоятельств оказался в Британии в военно-морском флоте, где он себя героически проявил в годы Второй мировой войны, а затем оказался в роли принца-консорта, о которой он, как я уже говорил, иногда в узком кругу отзывался очень отрицательно. Он говорил, что его утомляла эта странная неестественная жизнь. Вот такая совершенно особая у него была судьба. Он перешел в Англиканскую церковь, потому что должен был это сделать, чтобы жениться на королеве. В общем, скорее эта реплика, направленная на нас, имела такой характер: «Вот я такой же, как и вы, и вы, может быть, такие, как я». Было забавно.

Беседовал Марат Кашин


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