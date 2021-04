«Принц Филипп просил не устраивать государственных похорон»

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет, сообщил Букингемский дворец в Twitter. «С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении. До своего столетия он не дожил два месяца. О том, как и где будет проходить церемония прощания, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Пока церемонии нет, лихорадочно составляются какие-то проекты. Королева подпишет какой-то окончательный вариант. Но уже известно, что сам принц Филипп настоятельно просил не устраивать так называемых государственных похорон по поводу его смерти. Государственные похороны — это когда вся страна фактически парализована, необходимо соблюдать огромное количество формальностей, бесчисленное число строгих правил, ритуалов. В общем, он не хотел этого ничего. Зная его характер, можно предположить, что он предпочел бы устроить совсем частные похороны, но, видимо, посоветовавшись с королевой, понял, что на этом настаивать бессмысленно, поэтому будут так называемые церемониальные королевские похороны. Там тоже будут салюты, наверное, упряжки лошадей, но масштабы все-таки будут не такие как при государственных похоронах.

— Андрей, правильно ли будет сказать, что Филипп умер от старости? Или был какой-то недуг?

— Он, конечно, достаточно долго оставался в добром здравии, был такой подтянутый, крепкий человек. Очень много работал. Кажется, он шефствовал почти над 800 благотворительными организациями, и в 90 с лишним лет он по-прежнему встречался, разрезал ленточки, произносил речи, пожимал руки. Он исправно выполнял эти обязанности, хотя ходили слухи, что в узком кругу ворчал, жаловался на то, что всю жизнь себе не принадлежал, но, тем не менее, не отлынивал.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn