«Принц Филипп просил не устраивать государственных похорон»

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет, сообщил Букингемский дворец в Twitter. «С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении. До своего столетия он не дожил два месяца. О том, как и где будет проходить церемония прощания, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Пока церемонии нет, лихорадочно составляются какие-то проекты. Королева подпишет какой-то окончательный вариант. Но уже известно, что сам принц Филипп настоятельно просил не устраивать так называемых государственных похорон по поводу его смерти. Государственные похороны — это когда вся страна фактически парализована, необходимо соблюдать огромное количество формальностей, бесчисленное число строгих правил, ритуалов. В общем, он не хотел этого ничего. Зная его характер, можно предположить, что он предпочел бы устроить совсем частные похороны, но, видимо, посоветовавшись с королевой, понял, что на этом настаивать бессмысленно, поэтому будут так называемые церемониальные королевские похороны. Там тоже будут салюты, наверное, упряжки лошадей, но масштабы все-таки будут не такие как при государственных похоронах.

— Андрей, правильно ли будет сказать, что Филипп умер от старости? Или был какой-то недуг?

— Он, конечно, достаточно долго оставался в добром здравии, был такой подтянутый, крепкий человек. Очень много работал. Кажется, он шефствовал почти над 800 благотворительными организациями, и в 90 с лишним лет он по-прежнему встречался, разрезал ленточки, произносил речи, пожимал руки. Он исправно выполнял эти обязанности, хотя ходили слухи, что в узком кругу ворчал, жаловался на то, что всю жизнь себе не принадлежал, но, тем не менее, не отлынивал.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

А отходить от публичной деятельности он начал совсем недавно, где-то с 2017 года, когда недуги стали перевешивать. У него были в основном болезни сердечно-сосудистой системы, артерия была заблокирована, это еще где-то в 2011 году случилось. Поэтому событие ожидаемое, в последнее время его частенько госпитализировали, хотя каждый раз убеждали общественность, что это предосторожность такая. Совсем недавно он тоже был в больнице, потом его выписали. И скончался уже накануне столетия своего. Он прожил длинную интересную жизнь, хотя, как сам признавался в узком кругу, это не то чтобы уж счастливый жребий.

— Общеизвестный факт, что вся страна влюблена в королеву, а как в британском обществе относились к Филиппу?

— Я бы сказал, что к Филиппу отношение такое тоже положительное, ему прощали странные, порой непредсказуемые шуточки, неполиткорректные выражения, которые он себе позволял. Я имел удовольствие один раз лично с ним общаться на завтраке в ВВС. Он пришел, там были представители разных служб вещательной корпорации, я представлял Русскую службу ВВС, и он с каждым из нас поздоровался, поговорил. В основном там были, конечно, люди темного цвета кожи, из азиатских стран, словом, был такой международный коктейль.

И принц Филипп отвел меня и моего украинского коллегу в сторону и спросил доверительно: «Вы не беженцы ли?» Это нас, конечно, поразило, но, видио, это тоже была очередная его острота и обижаться на нее не надо. Он и сам себя считал чуть-чуть беженцем. Он же не британец на самом деле по происхождению, а русский грек, который в силу обстоятельств оказался в Британии в военно-морском флоте, где он себя героически проявил в годы Второй мировой войны, а затем оказался в роли принца-консорта, о которой он, как я уже говорил, иногда в узком кругу отзывался очень отрицательно. Он говорил, что его утомляла эта странная неестественная жизнь. Вот такая совершенно особая у него была судьба. Он перешел в Англиканскую церковь, потому что должен был это сделать, чтобы жениться на королеве. В общем, скорее эта реплика, направленная на нас, имела такой характер: «Вот я такой же, как и вы, и вы, может быть, такие, как я». Было забавно.

Беседовал Марат Кашин