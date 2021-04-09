Виновника появления незаконной свалки в Петербурге оштрафовали на 1 млн рублей

Комитет по природопользованию привлек к административной ответственности СПК «Племзавод Детскосельский» за организацию несанкционированной свалки мусора в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Суд оштрафовал сельхозкооператив на 1,1 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга. Несанкционированная свалка отходов в районе Колпинского шоссе была выявлена ответственными органами после обращения муниципального депутата и прокуратуры Пушкинского района. На территории обнаружились отходы IV класса опасности, включая бой бетона, кирпича, асфальта, а также рубероид, древесина и черный металл.

По итогу рассмотрения дела об административных правонарушениях кооператив привлекли к административной ответственности по ст. 8.2 (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами) и ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта). Также виновному юрлицу предписано ликвидировать свалку.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о возбуждении уголовного дела по факту появления стихийных свалок в водоохранных зонах Финского залива и речки Красненькая в районе Угольной гавани.