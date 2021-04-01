Уголовное дело возбуждено из-за свалки в водоохранной зоне Финского залива

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту появления стихийных свалок в водоохранных зонах Финского залива и речки Красненькая в районе Угольной гавани.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, дело расследуется по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). При этом установлено, что данные территории в аренду не передавались, на кадастровый учет не поставлены.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Кроме того, направлено обращение в суд. Ситуацию ведомство держит на контроле.