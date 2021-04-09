Следственный комитет назвал причиной преследования чиновника Госстройнадзора Ленобласти его собственные просчеты

Следственный комитет России дал официальный комментарий по делу зампреда Госстройнадзора Ленинградской области Дмитрия Лобановского. Накануне сам чиновник публично заявил, что, если его ведомство будет работать так, «как хочет Следственный комитет», придется «пойти катком» на всех застройщиков.

Официальный комментарий опубликован на сайте СК. Напомним, Дмитрия Лобановского задержали 7 апреля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственные органы считают, что он не предпринял меры для привлечения недобросовестного застройщика ЖК «Тридевяткино царство» к ответственности за срыв сроков строительства. Комментируя задержание, господин Лобановский заявил журналистам, что Следственный комитет фактически предлагает останавливать стройки при выявлении любых нарушений, что приведет к еще большим проблемам. «Если два-три года назад, как сегодня хочет Следственный комитет, мы бы пошли катком на всех и запретили работать, здания по-прежнему были бы не достроены. А так мы где-то помогли привлечь инвестора, где-то компании сами справились», — подчеркнул он.

По мнению же Следственного комитета России, фактическое прекращение застройщиком возведения «Тридевяткина царства» является следствием просчетов самого Дмитрия Лобановского. «Проводя на постоянной основе анализ отчетов и обладая достоверной информацией о признаках нецелевого расходования средств застройщиком и несоответствия количества собранных средств объему выполненной работы, он своевременно не сообщил о признаках уголовно наказуемого деяния в правоохранительные органы и не принял иных необходимых мер, что впоследствии привело к остановке хода строительства» — сказано в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю ведомства в Ленобласти доложить о ходе расследования дела с учетом высказываний Дмитрия Лобановского.