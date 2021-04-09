Главу Волгодонского района осудили за закупку дефектных водонапорных башен

Волгодонской районный суд Ростовской области огласил приговор главе районной администрации Сергею Бурлаку, обвиняемому в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ). Ему назначено полтора года условно с испытательным сроком на один год, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Сергей Бурлак был ответственным за поставку водонапорных башен и подписал акт приема-передачи товара зная, что поставляемые башни не соответствуют требованиям муниципального контракта, имеют дефекты, и их невозможно использовать по целевому назначению. В результате из бюджетов Ростовской области и Волгодонского района поставщику было необоснованно перечислено более 3,5 млн руб.

Напомним, ранее за аналогичное преступление в Ростовской области осудили главу Егорлыкского района, замглавы Милютинского района и экс-замглавы Верхнедонского района. В суде также находятся схожие дела главы Дубовского, и заместителей глав Белокалитвинского и Боковского районов.

Кристина Федичкина