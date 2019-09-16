Замглавы Милютинского района Ростовской области осудили за превышение полномочий

Милютинский районный суд Ростовской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы района Михаила Вернигорова, сообщает пресс-служба суда. Экс-чиновника приговорили к 1,5 годам условно за превышение полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ)

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2017 года являлся ответственным за организацию приема водонапорных башен, которые должны были поставить для нужд муниципалитета. Подчиненные сообщили замглавы, что поставляемые башни не соответствуют требованиям муниципального контракта и имеют дефекты, из-за которых муниципалитет не сможет их использовать. Чиновник знал, что решение о приеме оборудования у поставщика должна принимать специально созданная комиссия, однако не созвал ее и сам подписал акт приемки передачи. Его действия нанесли ущерб муниципалитету на 9 млн руб.

Дарья Голякова