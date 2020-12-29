Экс-замглавы Верхнедонского района оштрафовали за покупку некачественных водонапорных башен

В силу вступил приговор суда в отношении Григория Насонова, бывшего заместителя главы администрации Верхнедонского района. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, экс-замглавы района принял и оплатил поставленные ООО «Югстройпром» некачественные водонапорные башни. В результате судебной экспертизы выяснилось, что 11 водонапортных башен из 19 поставленных не соответствуют строительным нормам и стандартам, поэтому не могут быть использованы. Стоимость фактически невыполненных подрядчиком работ составила более 3,6 млн руб. «В результате противоправных действий Григория Насонова нанесен ущерб бюджетной системе Ростовской области, а часть населенных пунктов Верхнедонского района остались без качественной системы водоснабжения»,— говорится в сообщении. Суд назначил Насонову наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Отметим, что санкциями данный статьи предусмотрено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее за аналогичное преступление в Ростовской области на 1,5 года условно осудили замглавы Милютинского района. В суде также находятся схожие дела глав Егорлыкского, Волгодонского и Белокалитвинского районов, а также заместителей глав Боковского и Белокалитвинского районов.

Наталья Шинкарева