Участник акции в поддержку Навального получил 3,5 года за распыление перцового баллончика

Мещанский суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 31 января Павла Грин-Романова к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, он распылил в сторону росгвардейца перцовый баллончик. Обвинение требовало восемь лет колонии.

Господина Грин-Романова признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Он участвовал в московской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Осужденный не отрицал, что использовал перцовый баллончик, но был не согласен с тем, что его действия повлекли вред здоровью, передает «ОВД-Инфо».

7 апреля другого участника акции, Валерия Евсина, приговорили к двум годам колонии. По версии следствия, он толкнул металлическое ограждение в сторону росгвардейца. Также реальный срок получил Тимур Салихов — его приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в ударе ногой силовика.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля во многих городах России. Демонстранты были не согласны с арестом оппозиционера и его отправкой в колонию. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации преступных средств на реальный. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев.

О «санитарном деле» после акций в поддержку Алексея Навального — в материале “Ъ” «Оппозиционеров рассудили избирательно».