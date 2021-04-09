Мишустин поручил ускорить вакцинацию россиян старше 60 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет. Он также поручил главам регионов организовать выезд специалистов к пожилым людям на дом.

«Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан,— приводятся на сайте правительства слова премьера.— В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, поликлиники… Хочу обратиться к главам регионов: пожалуйста, организуйте выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину».

В России от коронавируса вакцинированы уже более семи млн человек (4,8% населения). Россиян прививают вакциной от Центра имени Гамалеи «Спутник V», однако идет вывод в гражданский оборот препарата от центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов заявил, что после его применения иммунитет вырабатывается у 94% пожилых. Помимо этих двух вакцин, в России зарегистрирована еще одна — «КовиВак» от Центра имени Чумакова.

Сегодня, 9 апреля, в России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5,51% больше, чем накануне (8672). Российские власти опасаются наступления третьей волны COVID-19 в стране. В ряде стран ее уже объявили.

О возможном росте заболеваемости COVID-19 — в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».