Антитела после «ЭпиВакКороны» вырабатываются у 94% пожилых

После вакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются у 94% людей старше 60 лет, сообщил руководитель центра «Вектор» (разработчик вакцины) Александр Семенов в эфире радиостанции «Вести FM».

«Мы понимаем, что применение вакцины вызывает образование эффективных антител в 94% случаев. И в любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции»,— сказал господин Семенов (цитата по ТАСС). В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что речь идет о людях старше 60 лет.

Александр Семенов отметил, что в России завершается третья фаза испытаний «ЭпиВакКороны». Она проходит в восьми центрах. Одновременно идет вывод препарата в гражданский оборот.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» — одна из трех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса наряду со «Спутником V» Центра имени Гамалеи и вакциной «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Подробнее о ее тестировании читайте в публикации “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».