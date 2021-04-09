В Ростовской области пройдет ярмарка выходного дня

В субботу, 10 апреля, в Аксайском районе на территории гипермаркета «Ашан Орбитальная» по адресу ул. Обсерваторная, 13 пройдет ярмарка выходного дня, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Отмечается, что сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и другие предприятия АПК смогут принять участие в ярмарке бесплатно. Горожане на ярмарке смогут купить по цене производителя овощи, фрукты, а также мясо, рыбу, мед, хлебобулочные изделия и т. д.

Наталья Шинкарева