Он долго решался / не решался признаться ей в любви

В русском языке есть такая короткая частица не, которая полностью меняет значение высказывания. Одно дело — утверждение «она поступила в университет, мы едем в Петербург», другое — отрицание «он не поступил в университет, мы не едем в Петербург». Но в некоторых случаях выражение, содержащее не или нет, означает приблизительно то же самое, что это же выражение без отрицания. Например, фразы «рана долго не заживала» или «чайник долго не закипал» означают примерно то же самое, что и «рана долго заживала» и «чайник долго закипал». Мы можем сказать «нам пришлось два часа ждать, пока он не придет» или «нам пришлось два часа ждать, пока он придет» — смысл высказывания от этого в общем-то не изменится. Часто общий вопрос с отрицанием означает почти то же самое, что и такой же вопрос без отрицания, например: «У вас нет такого же платья, только на размер больше?» и «У вас есть такое же платье, только на размер больше?». Даже в ответе на вопрос нет иногда может выражать согласие: «Нет, я с вами совершенно согласен!»

А может ли одно и то же слово иметь противоположные значения? Представьте себе, может! Например, одолжить кому означает «дать в долг», а одолжить у кого — «взять в долг». Помните анекдот: «Рабинович, одолжите сто рублей?» — «Хорошо, а у кого?» Сейчас Великий пост, наверно кто-то из наших читателей собирается пойти в церковь исповедовать грехи, а исповедовать будет священник. Слово терпимый может обозначать как того, кто склонен терпеть,— человек, терпимый к недостаткам, так и то, что можно терпеть,— терпимые условия. Глаголы с приставкой пере- в значении повторного действия могут означать «снова делать то же самое» или «делать по-другому», поэтому переписать может значить «скопировать, воспроизвести текст» (ученик переписал упражнение из учебника), а может — «написать текст заново, иначе» (мне пришлось полностью переписать статью). Глаголы движения с приставкой про- могут называть как движение через некоторый пункт, так и движение, при котором этот пункт остается в стороне: пройти через сад и пройти мимо сада. Та же двойственность встречается и у глаголов, не являющихся глаголами движения: просмотреть — «смотря, ознакомиться» (бегло просмотреть текст) и «смотря, пропустить, не заметить» (просмотреть ошибку); прослушать (доклад) — «выслушать» и «не услышать, пропустить». Движение, на которое указывают глаголы с приставкой об-, может предполагать как последовательный контакт (объехать все города), так и отсутствие контакта (объехать город стороной). Многие глаголы с этой приставкой могут иметь противоположные значения: обнести «обойдя, угостить каждого» (обнести гостей вином) и «обходя, не угостить» (всех угостил, а меня обнес). Противопоставление значений такого рода возникает не только у приставочных глаголов: в сочетании кризис миновал глагол миновать указывает на то, что кризис имел место (но закончился), а в сочетании беда миновала — на то, что беда не случилась, хотя могла случиться.

Возможны и противоположные значения. Сильная струя воздуха может как разжечь, так и погасить огонь, глагол задуть в словосочетании задуть домну означает «разжечь», а в сочетании задуть свечу — «погасить». Также рубить избу, мебель означает «строить (при помощи топора)», а рубить дрова — «ударяя острым орудием, разрушать». Вывести кроликов — «произвести на свет новую породу, вырастить», а вывести тараканов — «уничтожить, истребить». Глагол завязать в выражении завязать отношения, завязать знакомство, завязать бой, завязать разговор указывает на начало чего-либо, а в выражениях завязать с прошлым, завязать с воровской жизнью имеет значение «прекратить», то есть указывает на конец чего-либо.

Значение начала и конца часто совмещаются в языке. К одному и тому же корню -кон- исторически восходят слова, имеющие противоположные значения конечный — исконный (начальный); ср. также исход дела (конец) — исходная точка (начальная).

Часто возникновение у одного слова противоположных значений связано с иронией. У прилагательного пресловутый словари выделяют два значения: «знаменитый, славный» (это значение, соответствующее исходному значению церковнославянского слова, обычно характеризуется как устарелое) и «отрицательно или сомнительно известный». Слово перл, имеющее метафорическое значение «лучший образец, яркое проявление чего-либо; нечто выдающееся по своим достоинствам» (перлы остроумия, красноречия), может иронически употребляться в значении «нечто выдающееся по своим отрицательным качествам». Заметим, что этот последний тип употребления в современной речи более частотный, нежели употребление слова перл в качестве похвалы. Многие экзаменаторы собирают коллекцию перлов из проверенных ими сочинений.

Интересную метаморфозу претерпело значение существительного интерес и прилагательного интересный в русском языке. Определить, что такое интересное, достаточно сложно, но, во всяком случае, ясно, что это не просто нечто любопытное, занимательное. Категория интересного занимает важное место в современной жизни: преподаватели стремятся пробудить у учащихся интерес к изучаемому предмету, создаются клубы по интересам, разносторонние люди интересуются самыми разными явлениями. Распространенный способ отказаться от обсуждения какого-либо вопроса — сказать, что он не представляет интереса. Категория интересного для нас столь привычна, что кажется странным ее отсутствие в традиционном (в частности, средневековом) миропонимании. Для ее обозначения европейские языки выбрали слово, восходящее к латинскому глаголу interesse («иметь важное значение») и первоначально обозначавшее выгоду, пользу. Русский язык заимствовал слово интерес именно в значении «выгода, польза» (ср. выражения в чьих-либо интересах, играть на интерес — «на деньги»), а затем вслед за западными языками перенес заимствованное слово на новую категорию. Поскольку «категория интересного» раньше в картине мира отсутствовала и была заимствована у Запада, оказалось естественным заимствовать и ее обозначение. Это новое значение заняло главенствующее место в нашем сознании, в результате чего поменялось значение выражения играть на интерес — «играть не на деньги, а только ради развлечения».

В истории русского языка немало примеров изменения значения слова на противоположное. Например, слово вонь в древнерусском языке имело значение «аромат, благоухание» (ср. церковнославянское слово воня), следы этого значения сохранились в корне слова благовоние, а в современном русском языке мы так называем плохой, неприятный запах. Противоположные значения слово может получить в разных русских диалектах: например, слово погода, по свидетельству Владимира Даля, «на юге, западе… нередко значит вёдро, хорошее, ясное, сухое время, в прочей же Руси… непогода, ненастье, дождь, снег, метель, буря»,— и в разных славянских языках. По-чешски cerstvy chleb значит «свежий хлеб», по-польски uroda — это «красота», а по-сербски вредно означает «полезно, стоит». Иногда появление у слов, имеющих одно происхождение, разных значений в разных языках можно объяснить. Противоположность значений сербского спор («медленный») и этимологически тождественного русского спорый («быстрый») объясняется наличием двух противоположных способов увеличить результат работы: можно работать дольше или же с большей производительностью. Польское слово litosc («сострадание, милосердие, жалость») этимологически тождественно русскому лютость. Кажется, что у этих слов нет ничего общего, но, если мы посмотрим на значение чешского слова litost, обозначающего специфическую эмоцию, подробно охарактеризованную Миланом Кундерой в романе «Книга смеха и забвения», которую можно описать как «чувство острой жалости к самому себе, возникающее как реакция на унижение и вызывающее ответную агрессию», переход от жалости к злости становится намного понятнее.

Елена Шмелева, кандидат филологических наук; Алексей Шмелев, глава Орфографической комиссии РАН, доктор филологических наук