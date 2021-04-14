«Мы стремимся создать полный цикл обучения для российских врачей»

Одна из заявленных целей Международного медицинского кластера — способствовать повышению уровня профессионализма столичных и российских врачей. В конце прошлого года для этого Фонд ММК получил лицензию на образовательную деятельность. Начальник отдела развития образовательных проектов Фонда ММК Марина Казанфарова рассказывает, какие образовательные программы планируется реализовать, кто выступит ключевыми партнерами и почему обучение является важной составляющей трансфера технологий из-за рубежа.

— В декабре 2020 года вы получили собственную образовательную лицензию, по которой будет работать ваш Образовательный центр. Как вы планируете его развивать?

— Появление Образовательного центра — важная веха в развитии проекта Международного медицинского кластера. Мы с самого начала ставили себе цель сделать образовательное направление одним из ключевых наравне с медициной и наукой, но изначально мы рассматривали образовательное направление исключительно в виде деятельности участников проекта — иностранных клиник.

Что такое Международный медицинский кластер (ММК) Читать далее

Развитие проекта ММК подтолкнуло нас к идее создания Образовательного центра Фонда ММК. С одной стороны, появление новых участников проекта и открытие летом Терапевтического корпуса «Хадасса», соответственно, растущая потребность в подготовке специалистов для наших участников; с другой стороны, рост запросов от наших партнеров по реализации совместных образовательных программ.

Мы планируем сделать ставку на наши уникальные возможности:

экосистему участников ММК, представляющих собой ведущие зарубежные медицинские, образовательные и научные учреждения, экосистему «Сколково» и Skoltech;

наработанную обширную базу из зарубежных партнеров, в том числе русскоговорящих экспертов, что представляет особую ценность для российского медицинского профессионального сообщества;

симуляционный центр с 48 единицами роботами-пациентами.

— По каким программам можно пройти обучение в вашем Образовательном центре?

— Мы получили лицензию на осуществление дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и сейчас запускаем несколько тематических направлений.

Утвержден проект «International Health Academy» в партнерстве с TUV AUSTRIA, крупнейшей национальной австрийской компанией,— программы в области качества и безопасности медицинской помощи.

Утверждена программа «Цифровая патоморфологическая диагностика» в партнерстве с UNIM, первой в России цифровой гистологической лабораторией. Планируется обучение как для руководителей с позиции создания цифровой лаборатории на базе клиники, так и для врачей с позиции работы в цифровой лаборатории. Первый курс анонсирован на 13 мая 2021 года.

Совместно со Skoltech, технологическим университетом инновационного центра «Сколково», мы уже ведем программу повышения квалификации «Молекулярная онкология», где обсуждается молекулярный патогенез онкологических заболеваний и современные подходы к диагностике и терапии злокачественных новообразований. На программу зарегистрировалось 890 врачей-онкологов, врачей-патоморфологов и научных сотрудников из России, стран СНГ, Европы (Швеция, Испания, Германия) и США.

Реализуются проекты для врачей: «Центр компетенций эндоскопической хирургии» с ГБУЗ МО МОНИИАГ и зарубежными партнерами; «Школы УЗ-диагностики» с GE Healthcare и «Центр компетенций рассеянного склероза» с Merck.

Мы также продолжаем развивать проект по разворачиванию выездных симуляционных центров, который стартовал в «Вороновском». Сейчас у нас работает четыре выездных симцентра — в ГБУЗ «ГКБ им. В. П. Демихова ДЗМ» МКЦИБ «Вороновское»; ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова ДЗМ; ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова»; НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Также мы работаем над созданием «Школы сестринского дела» с участием зарубежных партнеров и участников ММК. Это направление — одно из наиболее актуальных.

— Это те программы, что уже реализуются или планируются в ближайшем будущем. А каковы ваши планы на развитие?

— Особенность медицинского образования — в значимости практико-ориентированного обучения. В целом мы стремимся создать полный цикл обучения: теоретическая подготовка (базис), далее — симуляционное обучение, далее — кадаверное обучение. В качестве потенциального участника выбрана признанная в Европе кадаверная лаборатория ICLO — Teaching and Research Center. Открытие кадаверной лаборатории позволит реализовывать анатомические курсы для врачей по направлениям: травматология и ортопедия, нейрохирургия, реконструктивная и пластическая хирургия, торакальная хирургия, кардиохирургия, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, ЛОР. В настоящее время ведется поиск инвестора для проекта ICLO.

— Какова стоимость обучения в ММК? Как вы оцениваете интерес к своим программам?

— Большинство наших программ бесплатные, все же наша задача — сделать лучше российское здравоохранение, дав его врачам доступ к современным практикам лечения пациентов и организации работы медицинских учреждений. И мы видим, что такие знания востребованы — на все курсы регистрируются сотни участников. Конечно, будут и платные программы, ведь для создания интересных курсов мы должны будем приглашать в качестве спикеров настоящих «звезд» мировой медицины. Но мы всегда будем стараться, чтобы продукты нашего Образовательного центра были доступны для широкого круга врачей и сестер.

Беседовала Анастасия Мануйлова