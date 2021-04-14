Что такое Международный медицинский кластер (ММК)

Международный медицинский кластер (ММК) – это социальный проект Правительства Москвы, направленный на трансфер передовых медицинских технологий и лучших мировых практик в российскую медицину.

На данный момент резидентами кластера уже стали несколько зарубежных клиник: израильская клиника «Хадасса» (она уже работает в кластере), французский реабилитационный центр, университетский госпиталь Страсбурга и др. (эти клиники находятся в стадии проектирования и строительства). Также в ММК могут открыть свои филиалы клиники «Сан Шарль», «Леон Берар», и др. Кроме того, в кластере планируется построить биотехнологическую лабораторию совместно с АФК «Система» и Центр ядерной медицины совместно с «Мединвестгрупп».