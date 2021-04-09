Нижегородский штаб Навального выселяют из офиса

Нижегородский штаб Алексея Навального сообщил в Telegram, что его выселяют из офиса по инициативе региональных властей. В штабе сообщили, что хозяйку помещения вызвал к себе заместитель губернатора Андрей Гнеушев, который курирует внутреннюю политику в Нижегородской области.

«Андрей Гнеушев убедил предпринимательницу расторгнуть с нами договор аренды. Сразу после этого в штаб приехали полицейские. Скорее всего, изымают там все, что можно: листовки, технику, другие вещи»,— говорится в сообщении штаба.

Источник в областном правительстве сообщил “Ъ-Приволжье”, что администрация региона узнала о выселении штаба Навального из открытых источников и рекомендует обратиться по этому вопросу к арендодателю помещения.

Андрей Репин