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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре прокуратура обнаружила сувениры с нацистской символикой

В Ленинском районе Самары индивидуальный предприниматель продавал сувенирную продукцию с изображением нацистской символики, сообщает областная прокуратура. 

Как уточняет надзорный орган, предприниматель выставил на продажу статуэтку орла с запрещенными символами. 

Прокурор района вынес постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики). Ленинский районный суд оштрафовал бизнесмена на две тысячи рублей и конфисковал статуэтку. 

Сабрина Самедова


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