В Самаре прокуратура обнаружила сувениры с нацистской символикой

В Ленинском районе Самары индивидуальный предприниматель продавал сувенирную продукцию с изображением нацистской символики, сообщает областная прокуратура.

Как уточняет надзорный орган, предприниматель выставил на продажу статуэтку орла с запрещенными символами.

Прокурор района вынес постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики). Ленинский районный суд оштрафовал бизнесмена на две тысячи рублей и конфисковал статуэтку.

Сабрина Самедова