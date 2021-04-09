НПО автоматики в этом году начнет испытания опытных образцов системы управления «Союза-5»

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (НПО автоматики) в 2021 году начнет испытания опытных образцов системы управления для ракетоносителей «Союз-5». Об этом рассказал журналистам генеральный директор НПО Андрей Мисюра.

«НПО автоматики сейчас находится на завершающей стадии в части ОКР (опытно-конструкторские работы — “Ъ-Урал”) разработки системы управления для ракетоносителей "Союз-5". Сейчас мы занимаемся изготовлением опытных образцов и в этом году приступим к их отработке», — рассказал Андрей Мисюра. По словам гендиректора, к летным испытаниям планируют приступить к 2023 году.

Также господин Мисюра рассказал, что параллельно идет семь научно-исследовательских и опытных конструкторских работ по разработке новой системы управления для различных элементов космических объектов. Речь идет об возвращаемых ступенях, тяжелых и легких ракетах.

Напомним, планируется, что новая российская ракета среднего класса «Союз-5» (названа «Иртыш») будет запускаться с Байконура с модернизированной площадки для носителей «Зенит» и сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Как сообщалось ранее на создание ракеты планируется потратить 61 млрд руб. Для нее создан двигатель РД-171МВ («Роскосмос» его назвал «царь-двигатель»). Программа летных испытаний ракеты «Союз-5» включает четыре запуска.

Отметим, что сейчас НПО автоматики поставляет системы управления для ракеты-носителя «Союз-2».

Мария Игнатова