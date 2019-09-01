Российским ракетам поставят «царь-двигатели»

«Роскосмос» начал собирать «царь-двигатели»: они нужны для новой ракеты-носителя «Союз-5». Только на закупку материалов для строительства техники уйдет около 20 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Ранее своим мнением о новинке поделился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что мощность двигателя сравнима с мощностью крупной электростанции. Сопоставимых технологий, по словам руководителя корпорации, в мире нет, именно поэтому конструкторы и называют его «царь-двигателем».

Предполагается, что оснащенный новым двигателем «Союз-5» будет выводить на околоземную орбиту грузы весом до 17 тонн, первый полет запланирован на 2022 год. Между тем, так называемый «Царь-двигатель» — это, по сути, новый вариант советской разработки, пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «На самом деле, это двигатель, разработанный 30 лет назад, — РД-170 и РД-171. Сейчас его немного модифицировали, но, в общем, все схемы остались те же самые — и пневматическая, и гидравлическая. Видимо, добавлены какие-то компоненты и изменена электроника. Он предназначен для "Союза-5", который теоретически рассматривается как блок для сверхтяжелой ракеты-носителя.

Но в этом плане перспективы у нового двигателя довольно смутные, потому что для "Союза-5" сейчас нет нагрузок.

То, что можно выводить в космос, запланировано на наши существующие носители. "Союз-5" предполагался как замена украинскому "Зениту", но поскольку он не так часто летает, то его может заменить и существующие "Ангара" и "Протон"».

Новый двигатель можно использовать на ракетах разной дальности, то есть теоретически на нем могут отправить ракету на и Луну. Но, скорее всего, на спутник Земли полетят на американских аппаратах, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. По его словам, сейчас на рынке ценится не мощность двигателя, а его низкая стоимость: «Коннотация-то очень плохая. Ведь, как считается, Царь-пушка не стреляла, а Царь-колокол не звонил. Есть еще "Царь-ракета" — это определение относится к несуществующему "Енисею". Сейчас нет необходимости в создании двигателя большей мощности. Эта задача ставилась в 1950-1960 годах, когда действительно существовала такая проблема. Но гонка за этими показателями ни к чему не ведет, она бессмысленна. В СССР это было наследием фантомной боли от провального проекта "Н-1", когда на ракете стояли 32 двигателя, что и стало причиной неудачи на первой ступени.

В наше же время Илон Маск показал, что в современных технологических условиях мощность двигателя не так важна.

На его Falcon Heavy стоят 27 двигателей, и сейчас это самая мощная ракета в мире. При современных цифровых технологиях в системе управления ракетой и двигателями мощность последних не является критическим фактором. А если мы говорим о рынке, то главным критерием является вовсе не технические характеристики двигателей, а их стоимость».

Разрабатывать сами ракеты «Союз-5», которые по плану должны работать на «царь-двигателях», будет компания РКК «Энергия». В июле прошлого года «Роскосмос» заключил госконтракт с корпорацией на 61 млрд руб. За эти деньги ее специалисты должны не только создать, но и испытать «Союз-5».

Юлия Жданова