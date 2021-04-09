В Казани адвоката осудили по делу о покушении на мошенничество

Московский райсуд Казани назначил 45-летнему адвокату (имя не упоминается) два года колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), передает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

По данным ведомства, с 24 апреля по 31 мая прошлого года осужденный решил похитить деньги у свидетеля по уголовному делу, при этом он ввел последнего в заблуждение о якобы её причастности к совершенному преступлению, дав ей ложную информацию о намерении следствия привлечь ее к уголовной ответственности. За решение вопроса о непривлечении потерпевшего к ответственности адвокат, как утверждает следствие, потребовал от него 500 тыс. руб.

Действия осужденного пресекли сотрудники ФСБ. Вину адвокат не признал, отметили в СКР.

"Ъ-Казань"