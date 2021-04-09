В Ростове планируют изменить схемы маршрутов №71 и №16А

Департамент транспорта Ростова-на-Дону рассматривает возможность изменить схемы движения маршрутов №71 и №16А, сообщает пресс-служба администрации.

Как сказано в сообщении, маршрут №16А может быть продлен до ул. Ковровой. «Данное решение позволит организовать прямую транспортную связь ЖК «Западная резиденция и СНТ „Изумруд“ с Центральным Рынком», — говорится в сообщении. Маршрут №71 планируется изменить по схеме «пр-кт Солженицына — ул. Ткачева — пр-кт Маршала Жукова — ул. Еременко» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Голосование об изменении маршрутов пройдет на платформе «Активный ростовчанин». Если большинство голосов будет положительным, изменения в схемы будут приняты после завершения строительства автомобильной дороги по пр-кту Маршала Жукова.

Наталья Шинкарева