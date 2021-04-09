Конституционный суд постановил изменить УК для защиты жертв домашнего насилия

Конституционный суд (КС) России признал ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) несоответствующей Конституции, говорится в постановлении (.pdf) суда. КС обязал законодателей изменить норму.

«Признать статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ, <…> она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость»,— говорится в постановлении.

Конституционный суд обязал федеральных законодателей «внести в действующее законодательство необходимые изменения». До того, как они будут внесены, действующая редакция статьи сохранит силу.

Напомним, в КС при поддержке Центра защиты пострадавших от домашнего насилия обратилась жительница села Подгородняя Покровка (Оренбургская область) Людмила Сакова, которая подвергалась избиениям со стороны своего брата Геннадия Сакова. Саков трижды избил сестру. При этом из-за правовой коллизии за третий эпизод он получил меньшее наказание, чем за второй.

В начале 2017 года побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений были переведены в административные правонарушения, если такое действие было совершено впервые. Закон вызвал широкую дискуссию в обществе, а правозащитники прогнозировали увеличение числа жертв от побоев в семьях. Их ожидания оправдались — об участившихся случаях домашнего насилия глава СКР Александр Бастрыкин сообщил уже через год после принятия закона.

Подробности — в материале “Ъ” «Побои соразмеряют с Конституцией».