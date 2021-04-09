Дело Ройзмана передали из суда Москвы в Екатеринбург

Мировой суд в Москве передал мировому судье судебного участка N8 Верх-Исетского суда Екатеринбурга административное дело бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы. Напомним, политика привлекают к административной ответственности по ст.20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности).

Полиция составила протокол на господина Ройзмана за участие во Всероссийском форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Мероприятие проходило 13 марта в Москве в рамках проекта «Объединенные демократы», который курирует связанная с Михаилом Ходорковским общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов — “Ъ”).

Помимо Евгения Ройзмана полиция задержала около 200 участников форума. На всех были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП. В их числе также был депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев, которого мировой судья судебного участка №299 района Измайлово в Москве уже оштрафовал на 15 тыс. руб.