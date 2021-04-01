Депутата Екатеринбурга оштрафовали на 15 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной организации

Мировой судья судебного участка №299 района Измайлово в Москве признал депутата Екатеринбурга Константина Киселева виновным по ст. 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории России нежелательной организации). Как сообщил господин Киселев на своей странице в Facebook, ему назначили штраф на сумму 15 тыс. руб. Депутат намерен обжаловать решение.

Напомним, протокол об административном правонарушении был составлен в отношении екатеринбургского депутата из-за участия в форуме «Муниципальная Россия», который проходил 13 марта в Москве в рамках проекта «Объединенные демократы». Отметим, что его курирует «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”), связанная с Михаилом Ходорковским.

Пришедшие на форум сотрудники полиции задержали около 200 участников форума «Муниципальная Россия», включая экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В тот же вечер всех отпустили. На участников форума составили протоколы по ст. 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»).

Анастасия Реутова