Америка оказалась самым дешевым местом для богатых

Самым дорогим местом для состоятельных людей оказался Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), дешевле же всего богатым жить в Северной и Южной Америке. К таким выводам пришли аналитики швейцарского банка Julius Baer в опубликованном сегодня, 9 апреля, ежегодном докладе о том, в каких городах и регионах дешевле живется состоятельным людям. «Несмотря на серьезные сдвиги, вызванные COVID-19, мир богатых потребителей не сильно изменился в 2020 году»,— отмечают авторы исследования.

В докладе сравниваются цены на 20 товаров и услуг класса люкс: от жилой недвижимости и автомобилей до обедов в дорогих ресторанах и косметических процедур — в 25 городах мира. Самым дорогим городом в прошлом году стал Шанхай (годом ранее рейтинг возглавлял Гонконг), за ним идут Токио и Гонконг. В топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей вошли еще два города региона: Сингапур и Тайбэй. Также в первой десятке четыре европейских города — Монако, Цюрих, Париж и Лондон — и лишь один американский — Нью-Йорк. Москва занимает в рейтинге 18-е место, годом ранее она находилась на 23-м месте. По трем категориям — дамские туфли и сумки, а также виски — Москва оказалась самым дешевым городом в рейтинге.

Авторы исследования отмечают, что города Северной и Южной Америки в прошлом году стали более выгодными для богатых людей из-за некоторого снижения местных валют, включая американский и канадский доллар. В свою очередь, азиатские города стали скорее чуть более дорогими, в том числе и потому, что этот регион меньше затронули локдауны и прочие жесткие меры борьбы с пандемией, «так что они могли функционировать более нормально, чем другие». Некоторые товары и услуги, оцениваемые в рейтинге, довольно сильно подешевели в 2020 году — так, например, цена на дамские туфли класса люкс упала на 12%, а на номера в дорогих отелях — на 9,3%. Цены на авиаперелеты бизнес-классом, напротив, выросли на 11%. Данные в докладе отражают ситуацию в июле—сентябре 2020 года.

Яна Рождественская