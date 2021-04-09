Захарова предупредила Украину об эскалации в Донбассе при вступлении в НАТО

Вступление Украины в НАТО может привести к эскалации в Донбассе и «необратимым последствиям для украинской государственности», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины (Владимира) Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях перемирия и гибели мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что дальнейшие шаги по поводу членства Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.

О переговорах и позиции России по Донбассу — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».