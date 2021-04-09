УК «Заречная» продает более 11 млрд рублей требований к различным должникам

Конкурсный управляющий полысаевского ООО «Угольная компания "Заречная"» Алексей Ширяев опубликовал объявление о торгах имущества компании. На открытый аукцион 23 мая выставлено 22 лота, в том числе, офисная техника начальной ценой в 83,3 тыс. руб., доля в уставном капитале швейцарской компании CCZ Trade SA начальной ценой 149,26 млн руб., и 22 лота требований УК к юрлицам и физлицам на общую сумму более 11 млрд руб.

Десять лотов составляют требования к АО «Шахта "Заречная"», в том числе, самые крупные на 4,9 млрд руб., 4,3 млрд руб. и 1,5 млрд с начальными ценами продажи 4,4 млрд руб., 3,88 млрд и 1,36 млрд соответственно. Кроме того, выставлены два лота требований к АО «Шахта "Алексиевская"» (также как и шахта «Заречная» входила в УК «Заречная»), требования к ООО «Шахте "Сибирская"» (строящееся предприятие в Полысаево) и некоторым другим должникам, включая ЗАО НКО «Национальный расчетный депозитарий» (на 5,2 тыс. руб.), ПАО Сбербанк России (3,56 тыс. руб.) и ФТС России (1,88 тыс. руб.). Все требования продаются за 90% от номинала.

УК «Заречная» и ее шахты были признаны несостоятельными в конце 2017 года, «Алексиевская» прекратила добычу и сократила персонал в прошлом году.

Игорь Лавренков, Кемерово