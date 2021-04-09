Мэр Ярославля опроверг информацию о продаже Вознесенских казарм

Вознесенские казармы на улице Свободы в Ярославле не будут выставляться на продажу, сообщил сегодня мэр города Владимир Волков на пресс-завтраке. Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что недавно произошедшая смена руководства КСК «Вознесенский» произведена, в том числе, и для того, чтобы подготовить культурно-спортивный комплекс к продаже.

По словам Владимира Волкова, у предприятия в настоящее время 37 млн руб. долгов. Задача, поставленная перед новым руководителем - сохранить предприятие.

«В том, что предприятие останется муниципальным и будет продолжать развиваться, мы не сомневаемся»,— отметил господин Волков, поблагодарив за долгосрочную работу бывшего руководителя КСК «Вознесенский» Марию Ярагину.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 5 апреля 2021 года на пост директора культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» был назначен Сергей Бакшин. С 2019 года он занимал должность советника мэра по вопросам торговли, рекламы и туризма. До этого работал в Московской области.

Алла Чижова