«Я снял очень комфортную квартиру»

Скоро Ярославль получит более 30 единиц спецтехники для уборки и ремонта городских дорог, которые, по словам мэра Ярославля Владимира Волкова, даже без этой техники убираются достойно. Об этом глава города рассказал 9 апреля на первом в этом году пресс-завтраке с журналистами. Он также сообщил, что не лоббирует интересы бизнесменов, а вот квартиру в Ярославле из-за высоких цен купить не может и живет в съемной. "Ъ-Ярославль" записал ответы мэра Ярославля на вопросы журналистов региональных СМИ.

Больше всего на пресс-завтраке было вопросов о содержании улично-дорожной сети и уборке города в зимний период. Несмотря на критику, Владимир Волков высоко оценил уборку города.

«Уборка города делится не на один месяц, а на 12. До снегопада были только точечные проблемы, которые мы также решали. Но никакой проблемы вообще не было, от слова совсем. Уборка города у нас проходит достаточно эффективно: на данный момент уборкой ежедневно занимаются порядка 150 рабочих "Горзеленхозстроя", "Спецавтохозяйства" и других наших служб на разных территориях города»,— рассказал Владимир Волков.

Также мэр отметил, что сейчас работы по уборке города идут в рамках месячника чистоты, который объявлен с 7 апреля по 7 мая.

«Город обслуживается достаточно достойно. Если касаться зимних снегопадов, то ни в одном городе, даже в нашей столице, не было чистоты и порядка, потому что снег за сутки выпадал до 50 см. Ярославль ничем не отличается ни от одного соседнего города. Но на будущее мы рассчитали, что можно предпринять при таких снегопадах. К следующей зиме у нас уже будет порядка 35–40 спецмашин, в эту зиму было 24. И, конечно, будет другая динамика»,— уточнил глава города.

Мэр отметил что два с половиной года назад уборочной техники у города не было вообще, зато, по его словам, были долги на 900 млн руб.

«Надо смотреть в динамике: что было и что стало. Мы могли взять опять кредиты в 500–700 млн руб. и спустить их на снег. Но со снегом ничего не изменится, условия будут те же самые, чтобы потом рассказывать, как мы хорошо снег вывозили? Мы не взяли ни одного кредита за последние два с половиной года»,— пояснил градоначальник.

Он также рассказал, что город закупает новую дорожную технику. В ближайшее время в Ярославль прибудет две спецмашины для проведения ямочного ремонта на базе «КамАЗов», которые позволят делать ремонт не только в формате «вырезания ровных краев», но и осуществлять мелкий ремонт, такой как оперативное заделывание швов.

«Для Ярославля это будет ощутимый шаг вперед, потому что такого оборудования у нас не было, а его покупка позволит произвести большой объем дополнительного ремонта»,— отметил господин Волков.

Мэр также сообщил о закупке 31 единицы техники: комплексно-дорожные машины, «пылесосы», тракторные щетки и другие. По его словам, сейчас проходит этап поставки первых машин-«пылесосов», задача которых бороться с грязью, что очень актуально в весенний период.

Мэра спросили, не связана ли недавняя смена руководства культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» с его подготовкой к продаже. Владимир Волков ответил, что предприятие продаваться не будет, хотя у него в настоящее время 37 млн руб. долгов. Задача, поставленная перед новым руководителем, — сохранить комплекс.

«В том, что предприятие останется муниципальным и будет продолжать развиваться, мы не сомневаемся»,— отметил господин Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 5 апреля 2021 года на пост директора культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» был назначен Сергей Бакшин, сменивший прежнего руководителя Марию Ярагину.

Мэра попросили прокомментировать его отношения с новыми владельцами здания гипермаркета «Карусель», так как на последнем заседании муниципалитета прозвучали обвинения в адрес главы города в лоббировании интересов этих бизнесменов. По словам Владимира Волкова, он действительно знаком с инвесторами, но лоббирования их интересов нет, они заинтересовались проектом и решили поучаствовать в его реализации.

«Компания “Карусель”, которая выставляла этот объект на продажу в течение многих лет, не могла его реализовать долгое время. Мы переговорили со всеми: сначала с ярославцами, со всеми абсолютно компаниями крупными. Многим было неинтересно, так как сумма вложений была порядка 300–350 млн руб. К сожалению, у нас не было доступа, чтобы его выкупить как муниципальное имущество, поэтому мы выставили на площадку, привлекали всех, ездили на экономические форумы, рассказывали, где у нас земельные участки, объекты, наши и не наши»,— рассказал мэр.

Отвечая на вопрос “Ъ-Ярославль” о том, почему так срочно в городе начали транспортную реформу, которая, по мнению экспертов, не является самой основной, требующей немедленного решения, проблемой, Владимир Волков отметил, что начало реформы приурочили к окончанию срока лицензий у частных перевозчиков в июле этого года.

«Очень много было проблем по маршрутному транспорту. Для того чтобы их решать планово, заранее, до окончания лицензий, мы и запустили эту систему обсуждений в декабре. Для того чтобы к июлю месяцу эти же частные перевозчики обновляли свой состав заранее»,— пояснил Владимир Волков.

Ранее сообщалось, что, по данным начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевскго, первоначальный вариант реформы общественного транспорта Ярославля повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб. После многочисленных обсуждений план реформы был изменен. Мэр не сказал, сколько теперь она будет стоить для бюджета.

«Суммы утверждены, они согласованы»,— коротко ответил глава города.

Мэр, работающий в городе с конца 2018 года, рассказал, что он с семьей живет в съемной квартире и не собирается покупать собственное жилье, так как, по его мнению, в Ярославле оно очень дорогое, особенно в центре города. А съемная квартира у него как раз в центе, чтобы можно было быстрее добираться до работы.

«Жилье приобрести зарплата не позволяет, поэтому я снял очень комфортную квартиру. У меня хорошие отношения с собственником этого жилья. Если и покупать большую квартиру, так как у меня большая семья, то нужно очень много денег»,— отметил господин Волков.

Алла Чижова