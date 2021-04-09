Необоснованный снос киосков отмечен в четырех регионах Сибири

Институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей выявил случаи необоснованного демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО) в девяти регионах станы, в том числе в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Новосибирская область, по наблюдению института бизнес-омбудсмена, также вошла в четверку субъектов России, где проблема взаимодействия собственников НТО и местной власти стоит особенно остро. «Основанием для такой оценки служит существенное количество жалоб, поступающих в адрес уполномоченных, случаи необоснованного демонтажа, отказов в продлении договоров», — говорится в исследовании.

В результатах анализа также сообщается, что после принятия распоряжения правительства РФ с рекомендацией исполнительной власти содействовать бизнесу, эксплуатирующему НТО, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Однако в 38 регионах проблема до сих пор остается актуальной. С начала 2021 года в адрес бизнес-омбудсмена Бориса Титова поступили 10 жалоб (часть из них коллективных) по проблеме НТО от предпринимателей Иркутской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского края, республик Крым и Хакасия.

Дарья Решетникова