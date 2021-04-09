FT: китайские власти принуждают бизнес-школу Джека Ма прекратить прием студентов

Hupan University, элитная корпоративная бизнес-школа, созданная в 2015 году основателем Alibaba Джеком Ма, вынуждена приостановить прием студентов под давлением властей КНР. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Они сообщают, что бизнес-школа приостановила прием студентов на первый курс, занятия которого должны были начаться в конце марта, но так и не начались.

Приостановка приема студентов в Hupan University — еще одно свидетельство давления властей Китая на господина Ма. В прошлом году было отменено IPO финансового подразделения Alibaba Ant Group, затем в отношении самой Alibaba было начато антимонопольное расследование, позже сообщалось также, что власти КНР требуют от Alibaba отделить медиаактивы компании. Недовольство китайского правительства и лично председателя КНР Си Цзиньпина вызывают критические высказывания господина Ма, например о том, что финансовые регуляторы «душат инновации», а также в целом достаточно независимая позиция и растущее влияние главы Alibaba.

«Правительство считает, что у Hupan есть потенциал для того, чтобы организовать работу важнейших китайских предпринимателей для достижения общей цели, поставленной Джеком Ма, а не Коммунистической партией. Этого не могут допустить»,— цитирует FT источник, близкий к бизнес-школе. Hupan University за несколько лет своего существования стала одной из самых престижных бизнес-школ Китая, некоторые занятия в ней ведет сам господин Ма, лекции читают известные западные и китайские бизнесмены.

Яна Рождественская