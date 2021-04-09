Александр Ковальчик избран новым мэром Среднеуральска

Депутаты думы Среднеуральска избрали новым главой города бывшего руководителя аппарата мэрии Екатеринбурга Александра Ковальчика, пишет «Интерфакс» со ссылкой на думу муниципалитета. За кандидатуру господина Ковальчика проголосовало большинство депутатов. Инаугурация состоится 16 апреля.

Напомним, экс-глава Среднеуральска Андрей Зашляпин покинул пост по собственному желанию в январе. Он проработал на посту мэра около полутора лет.

Александр Ковальчик ранее занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, а с 2019 года был первым замглавы Екатеринбурга. Позже, с приходом в администрацию Алексея Орлова, господин Ковальчик стал руководителем аппарата мэрии. В январе текущего года Александр Ковальчик покинул Екатеринбург и перешел на работу в администрацию Среднеуральска.