«Уралспецстрой» благоустроит территории 13 муниципалитетов Башкирии

Администрации 13 муниципалитетов Башкирии по итогам вчерашнего аукциона заключат контракт на благоустройство территорий в рамках реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с ООО «Уралспецстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 952,69 млн руб. с дисконтом 1% — за 943,16 млн руб. Второй участник, ООО «Новая уральская компания» (принадлежит Рустему Насырову), был готов выполнить работы за 947,93 млн руб. (дисконт 0,5%), но комиссия отклонила заявку из-за непредставления документов. Обе компании уфимские.

Необходимо благоустроить территории в Давлеканово, Белорецке, Сибае, Мелеузе, селе Воскресенском Мелеузовского района, Учалах, Благовещенском районе, Дюртюлях, Янауле, Баймаке, Агидели, селе Зилаир и селе Николо-Березовка Краснокамского района. Закупку единым лотом разместил госкомитет Башкирии по конкурентной политике. Стоимость благоустройств территорий муниципалитетов варьируется от 35,99 млн руб. («Центральная часть города Дюртюли “Дюртюли. Новая энергия”») до 120,92 млн руб. (парк культуры и отдыха имени Гафури “Экопарк “Терра Зауралье” в Сибае). На выполнение работ будут направлены средства федерального и республиканского бюджетов.

Работы нужно завершить до 30 ноября текущего года. Подрядчик должен устроить элементы покрытий и финишные покрытия, провести сети инженерно-технических систем, устроить опоры и оборудование систем освещения и слаботочных систем, установить малые архитектурные формы и озеленить территории.

ООО «Уралспецстрой», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в октябре 2009 года. Компания занимается строительством. Владельцы — Артем Сементеев и Арнольд Сираев. В 2019 году выручка ООО составила 367,5 млн руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб. В 2020 году предприятие заключило два госконтракта на общую сумму 113,856 млн руб.

Майя Иванова