В Ярославской области ожидается опасное высокое половодье

В ближайшие три дня в Ярославской области ожидается высокое половодье, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По данным специалиста, прогнозируемое на реках, протекающих по территории Ярославской области высокое половодье, считают опасным явлением.

«По прогнозу центрального управления Росгидромета с 9 по 11 апреля в Ярославской области на малых реках на фоне тало-дождевой ситуации будут превышения воды до опасного явления - высокого половодья»,— цитирует ТАСС господина Вильфанда.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в связи с высоким половодьем ожидается заполнение пойм, подтопление домов, а также участков дорог, которые находятся возле рек.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по данным главного управления МЧС по Ярославской области и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования в настоящее время в регионе спокойная гидрологическая обстановка. На водоемах ведется регулярный мониторинг ситуации. По данным специалистов, пик паводка в области ожидается в середине апреля.

Подробнее о подготовке в Ярославской области к весеннему половодью в материале “Ъ-Ярославль” – «На коротком паводке».

Антон Антонов