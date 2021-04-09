В Алтайском каре стоимость пищевого яйца выросла на 70% за год

В 2021 году стоимость пищевого яйца в Алтайском крае выросла на 70% по сравнению с предыдущим годом, сообщает региональное правительство. В то же время, отмечают власти, цены на этот продукт в регионе являются самыми низкими в стране и в Сибирском федеральном округе. В существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение цен на зерно, ветпрепараты и другие составляющие, сообщает пресс-служба правительства.

Соучредитель птицефабрики «Комсомольская» Денис Старовойтов отмечает также сезонный фактор роста цен на яйцо: накануне пасхальных праздников традиционно возрастает спрос на яйцо. Во-вторых, говорит он, на себестоимости продукции птицефабрик сказываются растущие затраты на составляющие рациона для птицы, упаковочные материалы и другие материально-технические ресурсы.

По его оценкам, стабилизацию цен на пищевое яйцо можно ожидать в ближайший месяц.

Ранее ФАС России сообщило о проведении плановых проверок ценообразования на мясо птицы, куриные яйца и плодоовощную продукцию в связи с поступлением информации о росте цен на эти продукты.

Оксана Павлова