СКР возбудил дело о халатности по факту обрушения части стены дома в Барнауле

Следственные органы по итогам проверки и по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения части стены двухэтажного жилого дома по ул. Советской Армии в Барнауле. Дело заведено в отношении сотрудников комитета жилищно-коммунального хозяйства города, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Как писал “Ъ-Сибирь”, обрушение кирпичной кладки произошло 7 апреля, жильцов эвакуировали. В доме проживали 64 человека, после происшествия для них был подготовлен пункт временного размещения на базе детско-юношеской спортивной школы №6.

По информации следователей, в 2013 году здание было признано аварийным и подлежало сносу. «До 2015 года были установлены сроки отселения физических лиц из многоквартирного дома. Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было»,— говорится в сообщении. В доме 11 помещений находятся в собственности муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, глава города Вячеслав Франк поручил создать оперативный штаб по работе с жителями аварийного здания. Расселение дома по было предусмотрено на 2022-2023 годы. «В связи с угрозой обрушения дома мы прорабатываем вопрос о переносе сроков реализации программы на текущий год. Если такой возможности не будет, то будем обращаться в правительство Алтайского края и изыскивать средства в городском бюджете на расселение в этом году»,— сказал он, уточнив, что на это потребуется 40 млн руб.

По словам заместителя председателя — главного инженера комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, обследование конструкций дома будет проводиться семь дней.

Екатерина Лукашевич