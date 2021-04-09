На Троицком групповом водопроводе пробурят 13 скважин в 2023 году

В 2023 году на Троицком месторождении пробурят 13 новых скважин. Об этом стало известно в ходе совещания, прошедшего с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова и вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого.

По словам замглавы региона, в настоящее время на Троицком водозаборе проведены работы по реконструкции и капремонту трех скважин. Кроме того, в текущем квартале завершится работа еще по четырем скважинам. «На сегодня Троицкий групповой водопровод подает максимум за последние 20 лет», – отметил Александр Трембицкий.

Помимо этого, Геленджике проведена укладка более одного километра сетей из трех запланированных водовода между микрорайонами Южный и Парус, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал “Ъ-Кубань”, 13 марта в Геленджике начали строить водовод диаметром 500 мм и протяженностью 3 км для микрорайонов Южный и Парус. Строительство сети позволит доставлять ресурс Троицкого группового водопровода микрорайонам, особенно страдающим в засушливый летний период. Работы проводит ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик». Строительство планируют завершить до 1 июня 2021 года, оно ведется круглосуточно.

Одновременно АО «Росгеология» пробурила три опытно-разведывательные скважины в разных частях муниципалитета. Эти новые участки планируют соединить сборными водоводами с городской системой водоснабжения. Ранее сообщалось, что геологи ищут запасы пресной воды под Геленджиком.

В марте специалисты ООО «Кубаньводкомплекс» провели телевизионную диагностику технического состояния 35 скважин Дивноморского водозаборного узла. Последний раз мероприятия по частичному обследованию месторождения проводились 10 лет назад. По итогам обследования капитальный ремонт требуется пяти скважинам. Его собираются провести до конца апреля 2021 года.

Елена Зуева