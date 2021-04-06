В Геленджике до конца апреля проведут капремонт скважин Дивноморского водозабора

В Геленджике до конца апреля выполнят капитальный ремонт поврежденных скважин Дивноморского водозаборного узла. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик».

Помимо капремонта планируется проведение работ по промывке и очистке фильтров. Мероприятия необходимы для поддержания стабильного дебита скважин.

Как писал “Ъ-Кубань”, в марте в Геленджике провели обследование 35 скважин Дивноморского водозабора. Мероприятия по телевизионной диагностике технического состояния скважин действующего водозабора в долине реки Мезыбь и правого притока Адербы выполнил ООО «Кубаньводкомплекс».

В результате работ удалось понять типы установленных фильтров – дырчатые с проволочной обмоткой и щелевые в виде «окон» с проволочной намоткой – и оценить их состояние. Как отметили в пресс-службе, эффективность работы фильтров водозаборных скважин зависит от кольматационных процессов (кольматаж – засорение, естественная цементизация фильтров скважин).

На фото, полученных в результате проведения телеинспекции скважин Дивноморского водозабора, присутствуют кольматационные и коррозийные отложения, появились разрушения «окон» фильтров в результате значительного срока эксплуатации. При этом существенной деформации, трещин и заужений диаметров трубы не обнаружено.

Ранее в марте 2021 года департамент по недпропользованию по Южному федеральному округу объявил конкурс на поиски и оценку подземных вод для обеспечения дополнительного водоснабжения в Геленджике и Новороссийске. Как следует из конкурсной документации, от исполнителя требуется найти новые месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения жителей Геленджика и Новороссийска на расстоянии не более 25 км от городов. Работы будут выполняться в три этапа, они рассчитаны до конца 2023 года.

Елена Зуева