В Геленджике начали строить водовод для микрорайонов Южный и Парус

В Геленджике началось строительство водовода диаметром 500 мм и протяженностью 3 км. Строительство сети позволит доставлять ресурс Троицкого группового водопровода микрорайонам Южный и Парус. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик».

Благодаря строительству малой закольцовки, идущей от регулировочной камеры «Отметка 113» до здания водопроводно-насосной станции по ул. Новороссийская, воду в засушливый летний период получат проблемные в водоснабжении районы курорта. Комплекс проводимых мероприятий включит также реконструкцию ВНС - на водопроводно-насосной станции будут установлены три новых насосных агрегата. Строительство сети должно завершиться до 1 июня 2021 года, поэтому работы будут вестись круглосуточно.

При этом строительство водовода не увеличит объем поставляемого концессионером ресурса. По информации пресс-службы, организация подала заявку в ГУП КК «Кубаньводкоплекс» на увеличение объема поставляемой воды на 10 тыс. кубометров в сутки, но увеличение ресурса станет возможным только через 1,5-2 года, когда завершится строительство новой ветки водовода в сторону города.

В Геленджике водоснабжение на 50% зависит от Троицкого группового водопровода и на 50% — от собственного Дивноморского водозабора. Из-за сильной жары летом 2020 года были остановлены 20 из 35 скважин в поселке Дивноморском, график подачи воды в нескольких районах города был сокращен до полутора часов в сутки.

Из-за длительного отсутствия осадков и жаркой погоды ряд кубанских городов испытывает дефицит воды. Особенно остро проблема ощущается в Геленджике и Новороссийске, где в засушливый период вода подается по жесткому графику. Летом 2020 года жители городов обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть курорт для туристов до решения проблемы.

На решение проблем с водоснабжением курорта из бюджета в 2021 году будет выделено 2,1 млрд рублей. По мнению губернатора, благодаря дальнейшему проектированию и строительству новых веток Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов вопросы с водой в крупных городах края закроются полностью уже к 2023 году.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Геленджике проходит обследование 35 скважин Дивноморского водозабора, отвечающего за обеспечение водой части центральных районов города и района Толстого мыса. До конца марта 2021 года ООО «Кубаньводкомплекс» выполнит работы по телевизионной диагностике технического состояния скважин действующего водозабора. Гидрогеологической особенностью эксплуатируемой местности является подрусловость водозабора, когда скважины наполняются только за счет рек Адерба и Мезыбь. При высыхании русла уровень воды в скважинах падает.

Елена Зуева