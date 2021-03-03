В Геленджике проведут обследование 35 скважин Дивноморского водозабора

В Геленджике начались работы по проведению телеобследования 35 скважин подземных пресных вод Дивноморского водозабора. Об этом сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения – Геленджик».

До конца марта ООО «Кубаньводкомплекс» выполнит работы по телевизионной диагностике технического состояния скважин действующего водозабора в долине реки Мезыбь и правого притока Адербы.

Глубина обследуемых скважин варьируется от 23 до 29 метров. Полный комплекс работ в отношении одной скважины при благоприятных погодных условиях занимает от 3 до 5 часов. Мероприятия позволят оценить состояние стыков, колонн, фильтров и возможной деформации при эксплуатации системы, обнаружить возможные трещины и заужения диаметров трубы, произошедших в результате образования отложений или коррозии на ее внутренних поверхностях, а также наличие фрагментов посторонних предметов. Результатом обследования станут рекомендации по предстоящим текущим или капитальным ремонтам.

Гидрогеологической особенностью эксплуатируемой местности является подрусловость водозабора, когда скважины наполняются только за счет рек Адерба и Мезыбь. При высыхании русла уровень воды в скважинах падает. Сейчас Дивноморский водозабор работает в полную силу. Производственная мощность 35 скважин составляет 20 тыс. кубометров воды в сутки. В настоящее время 29 скважин работают в нормальном режиме, еще на шести ведется обследование и ремонт погружных насосов.

Последний раз мероприятия по частичному обследованию месторождения проводились 10 лет назад. С октября 2019 года все 35 водозаборных скважин переданы на обслуживание ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик», отметили в пресс-службе организации.

Как писал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года стало известно, что под Геленджиком пробурят 22 дополнительные скважины в поймах рек Адерба и Мезыбь. Их бурение позволит частично решить проблемы с водоснабжением курорта.

В ноябре 2020 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что проблема с водоснабжением курорта решится к лету 2021 года. Для этих целей из бюджета в 2021 году будет выделено 2,1 млрд рублей. Также, по мнению губернатора, благодаря дальнейшему проектированию и строительству новых веток Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов вопросы с водой в крупных городах края закроются полностью уже к 2023 году.

Елена Зуева