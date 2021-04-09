«Известия»: хакеры готовят атаку на счета россиян в мае

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что хакеры готовятся к атаке на счета россиян в период майских праздников. Они могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи и перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях.

По данным компании DeviceLock, в апреле в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. С помощью подключение к нему можно перехватить контроль над системой сигнализации SS7, управляющей трафиком операторов мобильной связи. Риск подобной атаки также подтвердили в «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Инфосистем Джет» и Bi.zone, сообщает газета «Известия».

«Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных SMS-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков. С их помощью злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы»,— сказала гендиректор SmartLine Inc — производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко.

По ее словам, на подготовку такого нападения нужно от двух недель до месяца, поэтому оно может произойти в майские праздники, когда россияне ослабят контроль за своими счетами и другими финансовыми активами. Представители банков, комментируя возможные атаки, отметили, что для этого мошенникам недостаточно кодов из SMS, также нужны логины и пароли от личных кабинетов.

В конце марта в рунете увеличилось число сайтов с фейковой продажей баз банковских карт. Такие ресурсы ориентированы на обман самих мошенников, которые покупают базы для кражи денег с карт. Рост числа подобных мошенничеств может быть связан с закрытием крупных теневых площадок.

Подробнее — в материале “Ъ” «Мошенников ловят на фейки».