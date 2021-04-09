Из свежей почты

Женя Соколов, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 176 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 21 тыс. руб.

Женя родился раньше срока, в тяжелом состоянии, два месяца его выхаживали в больнице. После выписки сын неплохо развивался, научился сидеть. Но в восемь месяцев на фоне высокой температуры у него начались судороги. Женя утратил все навыки, ему диагностировали ДЦП. В 2020 году сын прошел курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ), оплатить его помогли благотворители. И появился результат: тонус мышц снизился, Женя увереннее держит голову и больше двигается. Но руки плохо работают, говорит сын с трудом. Лечение нужно продолжить, пожалуйста, помогите его оплатить! Лариса Соколова, Калининградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику требуется нормализовать мышечный тонус и укрепить мышцы, активизировать развитие мелкой моторики и речи».

Адам Мисирбиев, 3 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 173 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 24 тыс. руб.

У нас трое малышей: Марьям четыре года, Камиле — два, Адам наш младший. Он родился со странной формой головы — затылок был вытянут назад. Невролог сказал, что причина в преждевременном сращении теменных костей. Это опасная патология: тесный череп не позволит мозгу расти. Недавно Адаму провели операцию по реконструкции черепа. Голова сына округлилась, а чтобы закрепить успех, ему нужно носить ортопедический шлем. Всего понадобится два-три шлема-ортеза. Но госквотой покрывается только операция, а шлемы мы должны оплатить сами. У нас нет таких денег, помогите! Хеда Джамалдинова, Чеченская Республика

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется ношение индивидуальных краниальных (черепных) шлемов-ортезов. Это обеспечит анатомически правильную форму головы».

Соня Пелячик, 11 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 150 516 руб.

Внимание! Цена лечения 537 516 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Псков» соберут 37 тыс. руб.

У Сони тяжелые генетические заболевания — несовершенный остеогенез и буллезный эпидермолиз. Кости у нее с рождения были хрупкими и ломались от обычных движений, кожа покрывалась волдырями и болячками. Мать от Сони отказалась, оставила ее в роддоме, дальше она оказалась в доме ребенка. Там боялись брать Соню на руки. Малышка почти не двигалась — мышцы были слабыми, суставы одеревенели. Когда Соне было четыре года, мы оформили опеку, забрали ее в свою семью и начали лечение в клинике GMS (Москва). Соня научилась вставать, но ходить пока не может — передвигается в коляске. Плотность костей опять снизилась, есть риск новых переломов. Лечение нужно продолжить, а денег нет. Помогите нам! Анастасия Пелячик, Псковская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Девочке необходимо продолжить лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию».

Миша Дыбов, 7 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 317 625 руб.

Внимание! Цена операции 345 625 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 28 тыс. руб.

Когда Мише было три месяца, педиатр услышала шумы у него в сердце. Обследование выявило дефект межпредсердной перегородки. Мы ежегодно наблюдались у кардиолога, но отверстие только увеличивалось. Год назад Мишу обследовали томские доктора, приехавшие в наш город. Они подтвердили отрицательную динамику и рекомендовали не откладывать операцию. Но тогда из-за пандемии плановые операции не проводились. Недавний осмотр показал, что дефект продолжает увеличиваться, сердце работает с перегрузкой, Мише грозит легочная недостаточность. Томские специалисты готовы провести щадящую операцию — закрыть дефект через сосуды. Но оплатить ее мне не по силам. Ольга Кузьмина, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Миша быстро восстановится и сможет вести обычный образ жизни».

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