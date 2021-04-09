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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

1,6 процента составило в марте 2021 года повышение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил вчера Банк России. Таким образом, рост реального курса фиксируется второй месяц подряд — в феврале он увеличился на 0,1% после снижения на 0,7% в январе. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с февралем вырос на 0,2%, к евро — на 1,6%. Средний же номинальный курс рубля в марте был равен 74,41 руб./$ и 88,69 руб./€. В среднем за три месяца 2021 года номинальный курс рубля составил соответственно 74,34 руб./$ и 89,70 руб./€.

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